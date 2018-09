Hiddink: ’Een single handicap in het golf geeft meer stress’

Evenals generatiegenoot Dick Advocaat, die op het punt staat om aan de slag te gaan bij FC Utrecht, kan Hiddink de lokroep van het voetbal lastig weerstaan.

„Als ik elke dag ga golfen, dan word ik een speler met een single handicap en dat geeft alleen maar meer stress. Als je dan een keer boven par hebt gespeeld, moet je de volgende dag direct weer scoren om je single handicap te behouden”, grapt de golfliefhebber.

„Het is zeker zo dat het voetbal blijft trekken. Het werken met jonge mensen geeft me veel energie. Zolang ik vanuit mijn directe omgeving geen signalen krijg dat het echt niet meer kan en ik niet word weggekeken, blijf ik open staan voor dit soort projecten.”

Waarbij ook de dynamiek van China als land van schier onbeperkte mogelijkheden Hiddink aanspreekt. „China wil zich ook als voetballand gaan manifesteren. In eerste instantie deden ze dat door onverantwoorde transferbedragen uit te geven, maar daar zie je een kentering in. Beleidsmatig hebben ze een paar heel goede dingen gedaan. Zo mag elke ploeg nog maximaal drie buitenlanders in het elftal hebben staan en staat daar tegenover dat er dan ook drie Chinese spelers van onder de 23 in de wedstrijdselectie moeten zitten.”

„Daarnaast is ingevoerd dat voor elk transferbedrag van boven de vijf miljoen euro dat clubs uitgeven eenzelfde bedrag moet worden uitgegeven voor de ontwikkeling van het Chinese jeugdvoetbal. Als een club een speler van vijftien miljoen euro wil kopen, zijn ze 25 miljoen euro kwijt, omdat tien miljoen euro moet worden afgedragen aan talentontwikkeling.”