Geloof in podium van Steven Kruijswijk

In principe is de rossige Brabander, en zeker op het niet al te lastige parcours, in het voordeel. ,,De verschillen zullen niet groot zijn, maar ten opzichte van de mannen die voor hem staan heeft ’Stevie’ geen slechte papieren”, zei ploegleider Addy Engels.

Die ’slechte papieren’ heeft Kruijswijk volgens Engels ook niet in de laatste drie aankomsten bergop die nog in het verschiet liggen. ,,Vooral als ik kijk naar het slotweekend in Andorra, zijn dat bergritten die hem het beste moeten liggen. Ook al omdat Steven iemand is die in een derde week van een grote ronde zeker niet minder wordt ten opzichte van de rest”, om niet meteen uit te spreken dat er een podiumplaats gloort voor de 31-jarige Kruijswijk. Dat zou namelijk een prestatie in een grote ronde zijn die hij nog nooit eerder realiseerde.

In de Giro van 2016 kwam Kruijswijk daar dicht bij in de buurt en stond zelfs op het punt om de eindzege te pakken, tot hij drie dagen voor het einde in een sneeuwmuur reed en als vierde eindigde. Dit jaar laat de Lotto-Jumbo-renner zien dat hij opnieuw kan wedijveren met de wereldtop. In de Tour de France eindige hij knap vijfde, de plek die de Brabander momenteel ook in Spanje inneemt.

Engels: ,,Het podium is mogelijk, maar dan moeten er wel mannen gaan kraken”, om die optie niet volledig weg te wuiven. ,,Dat kan natuurlijk altijd.”