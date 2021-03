PEC Zwolle in zee met Art Langeler

Vanwege een opzegtermijn was de huidige directeur voetbalontwikkeling van de KNVB na het ontslag van trainer John Stegeman niet direct beschikbaar om aan de slag te gaan bij PEC Zwolle. Daarop heeft de Eredivisieclub Bert Konterman aangesteld als tussenpaus. Die maakte afgelopen weekeinde met een 2-1 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo zijn debuut als hoofdtrainer.

Konterman is in beeld om na dit seizoen door te gaan als assistent van Langeler. Daarover wordt later een beslissing genomen.