Georgisch protest tegen Guram Kashia

De verdediger van San Jose Earthquakes ontving onlangs van de UEFA de 'EqualGame' award. Die is door de Europese voetbalbond in het leven geroepen voor spelers die zich hard maken voor diversiteit.

Kashia droeg vorig jaar tijdens een Eredivisie-wedstrijd van Vitesse een aanvoerdersband in de kleuren van de regenboog. Dit om steun te geven aan de LGTB (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) gemeenschap.

De prijs zorgde bij sommige mensen in Georgië voor beroering. Er gingen zelfs stemmen op om Kashia te weren in de nationale ploeg en zondag werd er door een groep mensen in Tbilisi geprotesteerd tegen de 31-jarige voetballer.

Kashia deed uiteraard gewoon mee in het Nations League-treffen met Letland. Hij speelde het hele duel en zag Tornike Okriashvili een kwartiertje voor tijd de winnende treffer produceren voor Georgië.