Club Brugge stunt met punt tegen sterren PSG, Nathan Aké scoort in doelpuntenspektakel

Paris Saint-Germain startte met de grote drie in de voorhoede: Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Maar zij waren niet verantwoordelijk voor de eerste treffer van de Fransen. Mbappé vervulde wel een belangrijke rol met een goede actie en dito voorzet, waarna Ander Herrera de bal droog binnenschoot. Lang kon PSG niet van die voorsprong genieten, want Hans Vanaken rondde af na een fraaie aanval over veel schijven, waaronder Noa Lang.

Ook na de pauze bleef de Belgische formatie meer dan goed overeind. Jack Hendry miste namens Brugge een grote kans op 2-1. Een vrije trap van de gevreesde Messi kon doelman Simon Mignolet in de 57e minuut simpel onschadelijk maken. Mbappé was op dat moment al met een blessure naar de kant gegaan. De ongedurige Messi kreeg in de 72e minuut de gele kaart voor een charge op Mats Rits.

Doelpuntenregen in Manchester

Er gebeurde van alles in de eerste helft in het Ethihad Stadium, waar na een kwartier de score geopend werd. Nathan Aké kopte strak binnen na een goed hoekschop van Jack Grealish. Vervolgens verschalkte Nordi Mukiele op zeer schlemielige wijze zijn eigen doelman met een kopbal en zat City op rozen. Vlak voor rust deed Leipzig wel wat terug. Mukiele nam revanche met een assist op Christopher Nkunku. Twee minuten later was de marge echter alweer twee via een strafschop van Riyad Mahrez.

De vier goals in de eerste helft bleken slechts een opmaat voor de tweede helft, waarin er vijf vielen. Nkunku scoorde nog twee keer voor de bezoekers. Het was bij lange na niet genoeg voor de zege. Via Grealish, Joao Cancela en Gabriel Jesus werd het uiteindelijk 6-3 voor de Engelse kampioen. Brian Brobbey viel in de 72e minuut in bij Leipzig.

Spektakel op Anfield

Liverpool, zonder Virgil van Dijk, kende een droomstart op het eigen Anfield tegen AC Milan. De Engelsen had vanaf de aftrap een groot overwicht en overspoelde de Italiaanse defensie met aanvalsgolven op hoge snelheid. Een treffer kon in de wervelende openingsfase niet uitblijven. Het was de Engelse verdediger Fikayo Tomori van AC Milan, die een lage en harde voorzet van Trent Alexander-Arnold in eigen doel werkte (1-0).

Kort daarna mocht Mohamed Salah aanleggen van 11 meter na een handsbal van Ismaël Bennacer. Doelman Mike Maignan keerde de strafschop van de Egyptenaar. Tot ieders verbazing ging AC Milan de rust in met een voorsprong (1-2). Ante Rebic en Brahim Diaz kwamen onverwacht tot scoren in de slotfase van de eerste helft.

De tweede helft was pas een paar minuten onderweg, toen Salah zijn misser uitgumde met de gelijkmaker na een passje van Divock Origi. De winnende kwam een kwartier voor tijd voor Liverpool. Aanvoerder Jordan Henderson schoot een afvallende bal met een streep binnen vanaf een meter of achttien.

De andere groepswedstrijd tussen Atlético Madrid en FC Porto eindigde in Spanje in 0-0. Bij de bezoekers kreeg verdediger Chancel Mbemba diep in de extra tijd nog de rode kaart na een overtreding op een doorgebroken speler.

Real laat langs Inter

Real Madrid heeft met een laat doelpunt Internazionale in Milaan verslagen (0-1) in de openingswedstrijd in Groep D van de Champions League. Real-coach Carlo Ancelotti kon tevreden zijn met zijn terugkeer in het stadion in Milaan, waar hij met die andere club AC Milan grote successen vierde.

Internazionale begon met Stefan de Vrij in de basis. Denzel Dumfries startte zijn eerste wedstrijd in de Champions League voor de Italianen op de bank. De thuisploeg was in het Stadio Giuseppe Meazza zeker in de eerste helft de ploeg met de betere kansen. Edin Dzeko schoot twee keer op doel en ook Lautaro Martínez zag zijn schot gestopt worden door Thibaut Courtois. De Madrilenen zetten daar weinig tegenover.

In de tweede helft kwam Real er soms uit en moest doelman Samir Handanovic redding brengen op een schot van Dani Carvajal. Inter-coach Simone Inzaghi bracht Dumfries in de 55e minuut in de ploeg. Aan de rechterkant kwam de voormalig PSV’er er enkele keren door, maar echte kansen kwamen er niet meer voor de thuisploeg.

De bezoekers uit Madrid werden in de slotfase steeds gevaarlijker. Een schot van Vinícius Júnior werd nog geblokt door verdediger Milan Škriniar. Op aangeven van debutant Eduardo Camavinga tikte Rodrygo de Spanjaarden alsnog naar de zege.