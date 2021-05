Kansenmissend De Graafschap promoveert (nog) niet na remise bij Jong Ajax

Jong Ajax was aan een slechte reeks bezig met al vier wedstrijden zonder doelpunten. Maar uitgerekend tegen De Graafschap ging het voor de beloftenploeg van de Amsterdammers weer eens goed. Kenneth Taylor werd goed vrijgespeeld en rondde vervolgens uitstekend af.

De Graafschap had wel behoorlijk wat kansen via met name Ralf Seuntjes, die na rust zelfs de paal raakte. Na dik een uur spelen was het dan toch raak. Uit een vrije trap kopte Toine van Huizen de gelijkmaker tegen de touwen. De kansen bleven komen en ook Elmo Lieftink trof het aluminium. Mede dankzij doelman Daan Reiziger en een van de lijn gehaalde bal van Ted van der Pavert in de blessuretijd bleef het op De Toekomst 1-1.

Bekijk ook: Fans op tractors zwaaien De Graafschap uit voor promotieduel met Jong Ajax

Daardoor wordt de woensdagse speelronde in de Keuken Kampioen Divisie ontzettend spannend. De Graafschap heeft twee punten meer dan Go Ahead Eagles en Almere City en drie dan NAC Breda. Het doelsaldo is overigens niet in het voordeel van de Superboeren.

De Graafschap speelt tijdens de laatste speelronde thuis tegen Helmond Sport. Go Ahead Eagles ontvangt Excelsior, terwijl Almere City Jong PSV ontvangt. NAC Breda gaat op bezoek bij kampioen Cambuur Leeuwarden.