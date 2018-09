Na drama rond Serena: ’Snel discussie over coachen’

De regels over wat trainers wel en niet mogen tijdens wedstrijden, zijn in de ogen van Australian Open-directeur Craig Tiley onduidelijk.

,,De tennissport moet zichzelf goed afvragen wat te doen. Gaan we coachen vanaf de tribune verbieden? Gaan we het toestaan? Zo ja, op welke manier dan precies? Als dat duidelijk is, hebben we volgens mij geen probleem meer'', aldus Tiley.

Patrick Mouratoglou Ⓒ AFP

Coachen vanaf de tribunes is bij grandslamtoernooien niet toegestaan. Williams kreeg zaterdag in de finale van de US Open een waarschuwing van umpire Ramos toen hij dacht haar coach een handgebaar te hebben zien maken.

De Amerikaanse tennisster begreep niets van dat besluit. Tussen Williams en Ramos kwam het niet meer goed. Uiteindelijk kreeg de 23-voudig grandslamwinnares nog twee waarschuwingen, waardoor automatisch een game naar Osaka ging.

De Australian Open is in januari het eerstkomende grandslamtoernooi.