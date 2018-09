Del Potro kon niet beter tegen Djokovic

Bekijk ook: Bertens hoger dan ooit op ranglijst

Na drie sets moest hij het hoofd buigen in de finale van het laatste grandslamtoernooi van het seizoen: 3-6, 6-7 (3) en 3-6. Del Potro speelde zijn tweede finale van een Major. In 2009 zegevierde hij in New York over Roger Federer.

Del Potro in conclaaf met de arbitrage. Ⓒ AFP

De overwinning zat er zondag geen moment echt in. Djokovic had telkens een antwoord op de kogelharde forehands van Del Potro en varieerde veel beter dan de Argentijn.

Na drie uur en vijftien minuten tennis moest Del Potro het hoofd buigen. De Toren van Tandil verloor voor de vijftiende keer van Djokovic. Daar tegenover staan vier zeges.

Juan Martin Del Potro wordt getroost door Novak Djokovic. Ⓒ EPA

„Djokovic speelde een geweldige wedstrijd. Hij speelde heel slim”, vertelde de 29-jarige Argentijn na afloop. „Ik kreeg mijn kansen in de tweede en derde set, maar ik speelde op mijn limit. Ik zocht naar winners. Maar ik kon ze niet slaan, want Novak was overal. Hij is een groot kampioen. Ik ben blij voor hem.”