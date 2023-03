Premium Het beste van De Telegraaf

AZ-trainer: ’Het verbaast me niet dat we dit hebben laten zien, we kunnen zelfs beter’ Na Arne Slot en Erik ten Hag zet ook Pascal Jansen zich als Hollandse Meester op de kaart

Door Steven Kooijman

Pascal Jansen presenteert zowel nationaal als internationaal met AZ. Ⓒ ANP/HH

ROME - Het Nederlandse trainersgilde begint in rap tempo weer naam te maken buiten de eigen landsgrenzen. In navolging van de vaandeldragers Erik ten Hag en Arne Slot etaleerde Pascal Jansen in Stadio Olimpico een sterk staaltje Hollands vakmanschap. De verrassende zege van AZ op Lazio, vier dagen eerder nog te sterk voor Napoli, was er het tastbare bewijs van.