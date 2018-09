Video - Nederlands punt tussen top tien mooiste ballen US Open

Daarin was ook plek voor een fraaie slagenwisseling van Nederlandse makelij. Diede de Groot, die ook het enkelspel won, en de Japanse Yui Kamiji zegeverden in het wheelchairtoernooi in de finale over Marjolein Buis en Aniek Van Koot.

Het schitterende wedstrijdpunt, een lange rally, werd tussen de tien beste punten van het toernooi gezet. Ook spelers als Roger Federer, Novak Djokovic en Naomi Osaka haalden de schifting.

Bekijk hieronder de mooiste slagenwisselingen van het toernooi: