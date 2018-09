Engeland mist Alli tegen Zwitserland

De middenvelder heeft in de ontmoeting van zaterdag met Spanje in de Nations League een spierblessure opgelopen en is teruggekeerd naar zijn werkgever Tottenham Hotspur. Het is onzeker of Alli op tijd fit is voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Liverpool.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate zag eerder Luke Shaw al wegvallen uit zijn selectie. De linkerverdediger liep tegen de Spanjaarden een hoofdblessure op. Ben Chilwell en Demarai Gray, allebei spelend voor Leicester City, werden zondag al aan de groep toegevoegd. Voor Alli komt geen andere voetballer in de plaats.

Engeland verloor de thuiswedstrijd van Spanje (1-2). Zwitserland startte het toernooi om de Nations League met een zege van 6-0 op IJsland.