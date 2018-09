Motorrijder ontslagen na levensgevaarlijke actie

Beide teams namen het besluit na een roekeloze actie van Fenati tijdens de Moto2-race in de Grote Prijs van San Marino van zondag. De coureur kwam tijdens de race op het circuit van Misano op een recht stuk naast zijn landgenoot Stefano Manzi rijden en duwde de remhendel in van de motor van Manzi, die daardoor uit balans raakte en nog net overeind bleef. De internationale motorsportfederatie FIM schorste de Italiaan voor de komende twee grands prix.

„Dit is het ergste wat ik ooit in een motorsportwedstrijd heb gezien. Echte sportmensen zouden dit nooit op deze manier doen”, aldus Giovanni Castiglioni, de baas van MV Agusta.

Fenati eindigde vorig jaar als tweede in het kampioenschap van de Moto3 en verdiende promotie naar de Moto2. Hij won tien GP's in de lichte klasse. In de zwaardere klasse Moto2 had de licht ontvlambare Italiaan, die in 2015 al eens was gestraft voor het schoppen naar een andere coureur, dit jaar nog weinig laten zien. Hij stond negentiende in de tussenstand.

De coureur kwam maandag met verontschuldigingen. „Ik hoopte vanmorgen dat ik was ontwaakt uit een boze droom. De kritiek op mijn gedrag is volkomen terecht, het was een schandelijke actie, een man onwaardig”, aldus Fenati, die begrip had voor zijn ontslag. „Ik wil het niet goedpraten en verontschuldig me naar iedereen. Ik heb helaas een impulsief karakter, maar had zeker niet de intentie Manzi te verwonden.'”