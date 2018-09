Verstappen vol vertrouwen naar Azië

De Nederlander moet het dit seizoen in zijn Red Bull-bolide geregeld afleggen tegen de concurrentie, maar de Limburger verwacht op het Marina Bay Circuit dat hij met zijn rivalen van Mercedes en Ferrari kan strijden om een podiumplaats.

„Volgens mij kijkt het hele team uit naar de race in Singapore. We weten dat we hier een goede kans maken op een mooi resultaat. In het verleden hebben we het hier altijd goed gedaan en ik verwacht dat we dit jaar mee kunnen doen om de plekken op het podium.”

Het stratencircuit door de haven van Singapore ligt de Red Bull-wagens vanwege de vele bochten en weinige rechte stukken goed. Verstappen kwalificeerde zich vorig jaar als tweede, maar viel in de eerste bocht uit na een crash met Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen van Ferrari.

Ricciardo

Daniel Ricciardo eindigde de afgelopen vier jaar op het podium. Winnen deed de Australiër echter nog nooit in de Aziatische metropool. „Ik heb de afgelopen vier jaar op het podium gestaan en eindigde bij de laatste drie edities zelfs als tweede. Het is nu dus hoog tijd dat ik deze verdomde race eens ga winnen.”

Zwaarste race

Verstappen en Ricciardo weten dat ze aan de bak kunnen. „Singapore is een nachtrace met hoge temperaturen. Dat vergt het uiterste van je. Voor mij is Singapore altijd de zwaarste race van het jaar”, aldus de Nederlander. „Maar ik heb me goed voorbereid.”