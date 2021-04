Uitbarsting virus blijkt nog groter bij Feyenoord

Premium Voetbal

Frank de Boer moet Erwin van de Looi tot de orde roepen

Ongelofelijk dat de KNVB de basis van de Nederlandse voetbalopleiding verkwanselt. Hoe lang zijn we in Nederland met Oranje en de clubs niet succesvol met het 4-3-3-systeem? Ook Ajax nu weer in de Europa League. Vanaf de jongste jeugd leert iedereen in een 4-3-3-formatie spelen, wordt daarin verder ...