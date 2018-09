TT Circuit omgetoverd tot motorcrossarena

Op het TT-circuit wordt zo'n 20.000 kubieke meter zand gestort. Ⓒ Stichting Motocross Grand Prix Assen

ASSEN - Maandag is op het TT Circuit Assen begonnen met de aanleg van de motorcrosspiste, waarop komend weekeinde de Grand Prix van Nederland plaatsheeft en waarin Jeffrey Herlings zich kan laten kronen tot wereldkampioen in de koningsklasse MXGP. Daarnaast zijn er races in de MX2, het EK 125cc en 250cc en het WK voor dames.