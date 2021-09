Sport Kort: Engelse voetbalclubs mogen Zuid-Amerikanen toch laten spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Engelse voetbalclubs mogen Zuid-Amerikanen toch laten spelen

08.46 uur: De Engelse voetbalclubs mogen hun Zuid-Amerikaanse internationals dit weekeinde toch gewoon opstellen. Wereldvoetbalbond FIFA maakte zaterdagochtend bekend dat de nationale bonden van Brazilië, Chili, Paraguay en Mexico hun klachten hebben ingetrokken, waardoor de betreffende spelers nu weer zijn vrijgegeven aan de clubs. Vrijwel alle Engelse clubs weigerden om hun Zuid-Amerikaanse internationals af te staan aan de nationale ploegen, omdat de spelers anders bij terugkeer tien dagen in quarantaine hadden gemoeten.

Zo weigerden Chelsea, Liverpool, Manchester City en Manchester United om hun Braziliaanse spelers af te staan, iets wat normaal gesproken wel verplicht is. De spelers moesten naar landen toe die op de zogeheten rode lijst van de Britse overheid staan, wat betekent dat ze bij terugkeer in quarantaine hadden gemoeten en niet hadden kunnen voetballen voor hun clubs.

De FIFA heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen een "constructieve dialoog" gehad met de Britse regering over de regels bij de interlandperiode van volgende maand.

Tennistieners Raducanu en Fernandez strijden om titel op US Open

07.55 uur: Tieners Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) strijden zaterdagavond om de titel op de US Open. De eindstrijd tussen de nummers 150 en 73 van de wereld begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Het is de eerste finale van een grandslamtoernooi tussen twee tieners sinds de US Open van 1999. 22 jaar geleden namen Serena Williams en Martina Hingis het in New York tegen elkaar op als tieners.

Raducanu is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en ze heeft in negen partijen nog geen set verloren. In de kwartfinales versloeg ze olympisch kampioene Belinda Bencic. Fernandez was in de derde ronde tweevoudig kampioen en tevens titelhoudster Naomi Osaka de baas en ze versloeg later ook oud-winnares Angelique Kerber.

Voor Raducanu is het pas haar tweede grandslamtoernooi. Ze mocht deze zomer op basis van een wildcard meedoen aan Wimbledon. Fernandez doet voor de zevende keer mee aan een grand slam, maar verder dan de derde ronde was ze nog nooit gekomen.