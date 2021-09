Sport Kort: MotoGP slaat Argentinië opnieuw over

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Weer geen race in Argentinië voor MotoGP-coureurs

14.43 uur: De MotoGP slaat Argentinië dit jaar opnieuw over. Als gevolg van de coronacrisis is de Grote Prijs van Argentinië geschrapt. Vorig jaar ging de race in Zuid-Amerika ook al niet door vanwege de pandemie.

De organisatie van de WK wegrace heeft de kalender voor het restant van dit seizoen vastgesteld. Het seizoen 2021 bestaat in totaal uit achttien grands prix. Dit weekeinde is de dertiende race, de GP van Aragón in Spanje. Daarna staan nog vijf grands prix op het programma. Tussen twee races op het circuit van Misano door, verlaten de coureurs Europa alleen voor de Grand Prix of the Americas in Texas (3 oktober). De motorcoureurs sluiten het seizoen eind november af in Valencia.

Normaal gesproken is de Grote Prijs van Argentinië een van de eerste wedstrijden van het seizoen. De race was voor dit jaar verplaatst naar het einde van het seizoen, in de hoop dat de coureurs dan wel naar Termas de Rio Hondo zouden kunnen reizen. Vanwege alle logistieke beperkingen als gevolg van Covid-19 is dat volgens de organisatie echter niet mogelijk.

Ook is de infrastructuur op het circuit nog niet op orde na de grote brand die daar begin februari woedde. Daarbij ging vrijwel de hele pitsstraat in vlammen op.

Geertruida maakt rentree bij beloften Feyenoord

14.06 uur: Lutsharel Geertruida heeft zijn rentree gemaakt bij de beloften van Feyenoord. De 21-jarige verdediger deed 45 minuten mee in de wedstrijd tegen de beloften van ADO Den Haag. Geertruida, terug van een knieblessure, keerde na rust niet meer terug op het veld van Varkenoord. Zonder hem gaf Feyenoord een 1-0-voorsprong uit handen (1-2).

De jeugdinternational raakte eind vorig seizoen geblesseerd en moest een operatie aan zijn knie ondergaan. Geertruida miste daardoor de play-offs om Europees voetbal en ook de knock-outfase van het EK met Jong Oranje. Hij had in dertig competitiewedstrijden vijf doelpunten gemaakt.

Geertruida verlengde onlangs zijn contract in Rotterdam tot de zomer van 2024. Feyenoord haalde tijdens de zomer met de Noorse international Marcus Holmgren Pedersen een nieuwe rechtsback, de positie waarop Geertruida meestal speelde. De Rotterdammer is echter multifunctioneel en kan ook centraal achterin en op het middenveld spelen.

De hoofdmacht van Feyenoord komt dit weekeinde niet in actie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot moet dinsdag in Israël al aantreden in de Conference League tegen Maccabi Haifa.

Turnster Visser wint in Rotterdam eerste WK-kwalificatie

13.51 uur: Turnster Naomi Visser heeft in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de WK gewonnen. Visser kwam tot een meerkamptotaal van 54,233 punten.

Daarmee bleef ze Vera van Pol (52,301) en Sanna Veerman (52,067) ruim voor. Elze Geurts, die met 14,567 punten de hoogste sprongscore neerzette, eindigde met 52,034 punten op plek vier. Van Pol zette met 13,267 punten de hoogste score neer op vloer.

Visser behaalde de hoogste scores op brug (14,533) en balk (13,267). Deze zomer was de turnster van Topsport Noord nog reserve voor de Olympische Spelen in Tokio. Vanwege een positieve coronatest kon ze niet afreizen naar de Japanse stad.

In Rotterdam was Van Pol de enige Tokio-ganger die een gooi deed naar een WK-ticket. Eythora Thorsdottir, Sanne en Lieke Wevers ontbraken. Zij hebben een pauze ingelast.

Op 18 september vindt de tweede WK-kwalificatie plaats, waarna de selectie bekend wordt gemaakt. De wereldkampioenschappen vinden van 18 tot en met 24 oktober plaats in de Japanse stad Kitakyushu.

Tennistieners Raducanu en Fernandez strijden om titel op US Open

07.55 uur: Tieners Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) strijden zaterdagavond om de titel op de US Open. De eindstrijd tussen de nummers 150 en 73 van de wereld begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Het is de eerste finale van een grandslamtoernooi tussen twee tieners sinds de US Open van 1999. 22 jaar geleden namen Serena Williams en Martina Hingis het in New York tegen elkaar op als tieners.

Raducanu is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en ze heeft in negen partijen nog geen set verloren. In de kwartfinales versloeg ze olympisch kampioene Belinda Bencic. Fernandez was in de derde ronde tweevoudig kampioen en tevens titelhoudster Naomi Osaka de baas en ze versloeg later ook oud-winnares Angelique Kerber.

Voor Raducanu is het pas haar tweede grandslamtoernooi. Ze mocht deze zomer op basis van een wildcard meedoen aan Wimbledon. Fernandez doet voor de zevende keer mee aan een grand slam, maar verder dan de derde ronde was ze nog nooit gekomen.