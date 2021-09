Sport Kort: Sporting speelt in aanloop naar duel met Ajax gelijk tegen Porto

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sporting speelt in aanloop naar duel met Ajax gelijk tegen Porto

00.23 uur: Sporting Portugal, de aankomende tegenstander van Ajax in de Champions League, heeft in de Portugese competitie gelijkgespeeld tegen Porto. De topper in Estádio José Alvalade, de thuisbasis van Sporting, eindigde in 1-1.

Nuno Santos zette Sporting na een kwartier op voorsprong door een voorzet vanaf de rechterflank licht te toucheren. In de 71e minuut nam de Colombiaan Luis Díaz de gelijkmaker voor zijn rekening voor Porto, dat de laatste paar minuten met een man minder speelde. De Spaanse invaller Toni Martinez kreeg zijn tweede gele kaart. In totaal werden er twaalf gele kaarten gegeven.

Sporting en Ajax treffen elkaar woensdagavond in Lissabon. Ajax kwam zaterdag wel tot winst. De uitwedstrijd tegen PEC Zwolle werd met 2-0 gewonnen door de Amsterdammers.

Tennisser Salisbury wint ook gemengd dubbel op US Open

22.20 uur: Joe Salisbury heeft na het mannendubbelspel ook het gemengd dubbel gewonnen op de US Open. De 29-jarige Brit vormde een koppel met de Amerikaanse Desirae Krawczyk. Het duo Krawczyk/Salisbury was in de finale met 7-5 6-2 te sterk voor Giuliana Olmos uit Mexico en Marcelo Arévalo uit El Salvador.

Voor de 27-jarige Krawczyk is het al haar derde grandslamtitel op rij in het gemengd dubbel. In juni won ze met Salisbury ook Roland Garros en een maand later was ze aan de zijde van de Brit Neal Skupski ook de sterkste op Wimbledon.

Vrijdag had Salisbury met de Amerikaan Rajeev Ram al het mannendubbelspel gewonnen door in de eindstrijd de Schot Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares in drie sets te verslaan.

Moeizame zege Maccabi Haifa in aanloop naar duel met Feyenoord

21.35 uur: Maccabi Haifa heeft in aanloop naar het treffen met Feyenoord in de Conference League ternauwernood puntenverlies kunnen voorkomen in de Israëlische competitie. De thuiswedstrijd tegen Bnei Sakhnin eindigde in 2-1.

Omer Atzili maakte in de extra tijd het winnende doelpunt. De aanvaller had Maccabi Haifa in de 70e minuut ook op voorsprong gezet, maar in de 86e minuut kwamen de bezoekers via Raz Stain langszij.

Maccabi Haifa - Feyenoord wordt dinsdag al gespeeld. Feyenoord komt dit weekend niet in actie. Het thuisduel met Heracles Almelo werd op verzoek van de Rotterdammers verplaatst naar 1 december.

Veldrijdster Betsema begint goed aan seizoen en wint Rapencross

20.01 uur: Veldrijdster Denise Betsema is het Belgische seizoen goed begonnen met een zege in de Rapencross. De 28-jarige Betsema was net wat sneller dan Fem van Empel en Aniek van Alphen, die tweede en derde werden.

Het Nederlandse drietal ging samen de slotronde in en streed daarin om de podiumplaatsen. Betsema toonde zich uiteindelijk de sterkste in en rond het Park ter Beuken in Lokeren.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan de begin juli overleden Jolien Verschueren.

Bij de mannen ging de zege naar de Belg Eli Iserbyt, die er al in de derde van tien ronden vandoor ging. Achter hem werd Lars van der Haar tweede. De derde plaats was voor Michael Vanthourenhout uit België.

Atleten voor testevents Winterspelen niet in quarantaine in China

19.34 uur: Atleten die in oktober naar de eerste testevents voor de Olympische Spelen van Beijing komende winter gaan, hoeven daar bij aankomst in principe niet in quarantaine. Dat meldde Carl Verheijen, de chef de mission van TeamNL op de Winterspelen van 2022, tijdens een presentatie van de atleten van Team New Cold van de Bob en Sleebond Nederland (BSBN) op sportcomplex Papendal.

Skeletonster Kimberley Bos en monobobster Karlien Sleper gaan komende maand naar China voor het testevent en om te trainen op de olympische baan. Zij zullen vanuit Europa net als alle atleten uit hun sport tegelijk naar China reizen. „Ik ga waarschijnlijk mee met het testevent voor de langebaanschaatsers in oktober en er is ook een wedstrijd voor de shorttrackers gepland”, zei Verheijen. „Dat gaat in principe ook door.”

Volgens de chef de mission van NOC*NSF hoeven de atleten als ze samen in een bubbel met een rechtstreekse charter naar Beijing gaan daar te plekke niet in quarantaine. „Als je onafhankelijk daarvan op een andere manier naar China reist, moet je drie weken in quarantaine; twee weken in een door de autoriteiten bepaald hotel en nog een week in je eigen hotel. De atleten gaan echter met een gezamenlijke charter, worden opgehaald met een bus en zitten in een hotel bij de sportaccommodaties. Ze hebben zo geen contact met andere Chinezen. Dan heb je die verplichtingen niet.”

Verheijen zegt dat het voor de Spelen nog niet duidelijk is hoe de regels rondom het coronavirus zullen zijn. „Ze zijn nu veel strenger daar”, zegt de chef de mission. „Maar aan de andere kant hoor je ook dat ze toch met publiek bezig zijn. De evaluatie van de Spelen van Tokio moet nu plaatsvinden bij het IOC en aan de hand van die evaluatie gaan we kijken wat wel en niet mogelijk is.”

Luiten zakt nog verder weg op PGA Championship

18.35 uur: Golfer Joost Luiten is nog verder weggezakt op het BMW PGA Championship. De 35-jarige Luiten kwam op de baan van de Engelse Wentworth Club op de derde dag tot een score van 73 slagen, één slag boven het baangemiddelde.

Luiten, goed voor drie bogeys en twee birdies, was het toernooi nog hoopgevend begonnen met een ronde van 68 slagen. Hij stond toen vijfde. Vrijdag kwam hij tot een omloop van 72 slagen, waardoor hij al was gezakt naar de 36e plaats. Met nog één dag te gaan staat hij nu, met een score van -3, gedeeld 58e.

De leiding is in handen van de Italiaan Francesco Laporta, die op -14 staat.

Luiten doet volgende week mee aan het Dutch Open, dat voorheen het KLM Open heette. De Nederlander won het toernooi in 2013 en 2016.

Amazone Van Liere tiende op kür bij EK dressuur

17.41 uur: Amazone Dinja van Liere heeft bij de EK dressuur in het Duitse Hagen geen hoofdrol kunnen vervullen tijdens de kür op muziek. Ze eindigde met haar merrie Haute Couture op de tiende plek met een score van 79,668 procent.

Het was de eerste kür op muziek die de amazone uit Uden met Haute Couture reed. „Hier had ik vooraf voor getekend. Ik had nog wel wat foutjes, maar dat is ook niet zo gek. Dit is eigenlijk de kür en de muziek voor mijn andere paard Hermès. Ik haalde bijna 80 procent en we kunnen nog beter”, liet Van Liere weten.

Adelinde Cornelissen moest de strijd staken vanwege een lichte blessure bij Governor. De juryleden constateerden bloed aan de mond van de hengst. „Governor had op zijn wang gebeten. Heel onschuldig gelukkig voor zijn gezondheid. Maar wel jammer, want ik had het EK graag anders afgesloten”, legde Cornelissen uit.

De Duitse amazone Jessica von Bredow-Werndl won met Dalera EK-goud met een score van ruim 91 procent. Het was voor haar de derde Europese titel bij dit toernooi. Eerder veroverde de tweevoudig olympisch kampioene van Tokio eveneens EK-goud in de teamwedstrijd en in de Grand Prix Special.

Eerste podiumplaats coureur Viscaal in Formule 2

17.40 uur: De Nederlandse coureur Bent Viscaal heeft zijn eerste podiumplaats behaald in de Formule 2. De 21-jarige coureur eindigde als tweede in de tweede sprintrace van het weekeinde op Monza. Viscaal bezorgde zijn Italiaanse team Trident ook de eerste podiumplaats in de Formule 2, dat wordt gezien als opstapje naar de koningsklasse.

De coureur uit het Overijsselse dorp Albergen is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2. Vorig jaar reed Viscaal een klasse lager, in de Formule 3. Na een lange zomerpauze van bijna twee maanden werd het Formule 2-seizoen dit weekeinde hervat in Italië. Vorige week op Zandvoort ontbrak deze klasse op het programma.

In de eerste sprintrace op Monza, gewonnen door de Fransman Théo Pourchaire, eindigde Viscaal als zevende. Richard Verschoor viel uit. In de tweede sprintrace over 21 rondes reed Viscaal naar het podium. Hij moest alleen Jehan Daruvala uit India voor zich dulden. Verschoor, die in juli op Silverstone zijn eerste overwinning in de Formule 2 boekte, eindigde als dertiende.

Zondag is de hoofdrace op Monza. In de Formule 1 staat op hetzelfde circuit de Grote Prijs van Italië op het programma.

Grunberg beste Nederlander in open WK-kwalificatie

17.39 uur: Turner Jermain Grunberg was bij de open WK-kwalificatie met 77,533 punten de beste Nederlandse meerkamper in Rotterdam. Hij eindigde op de tweede plaats. De Belg Luka van den Keybus won de open WK-kwalificatie met een meerkamptotaal van 79,717 punten. Achter Grunberg belandde landgenoot Bram Wijnand (76,800) op de derde plek.

Grunberg viel vooral op door zijn score aan brug: 14,350, de tweede score op dat toestel. Alleen Noah Kuavita uit België scoorde op dat toestel hoger: 14,600.

Namens Nederland turnde naast Grunberg en Wijnand ook Yazz Ramsahai een volledige meerkamp. Met 66,400 punten eindigde hij op de vijfde plaats in het klassement van Belgen en Nederlanders.

Loran de Munck zette in Rotterdam de hoogste dagscore neer op het onderdeel voltige (14,300) en turnde daarnaast naar 13,850 punten op brug (derde). Frank Rijken turnde naar 12,750 punten op voltige en 13,300 op brug. Op beide toestellen werd hij vierde.

Nederlands meerkampkampioen Casimir Schmidt moest wegens een ingescheurde teennagel verstek laten gaan bij de eerste WK-kwalificatiewedstrijd.

Naomi Visser won eerder op zaterdag de WK-kwalificatiewedstrijd bij de vrouwen. Zij bleef Vera van Pol en Sanna Veerman voor.

Op 18 september vindt de tweede WK-kwalificatie plaats, waarna de Nederlandse selectie bekend wordt gemaakt. De wereldtitelstrijd vindt van 18 tot en met 24 oktober plaats in het Japanse Kitakyushu.

Lampaert wint rit in Ronde van Groot-Brittannië

17.37 uur: Yves Lampaert heeft de zevende etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van Deceuninck - Quick-Step was de snelste van een kopgroep van aanvankelijk zes renners en kwam als eerste over de finish in Edinburgh.

Lampaert klopte de Amerikaan Matteo Jorgenson in een sprint. De Brit Matthew Gibson eindigde als derde in de hoofdstad van Schotland. Pascal Eenkhoorn maakte ook deel uit van de kopgroep. De Nederlander van Jumbo-Visma eindigde als vijfde. Hij moest in de slotkilometers Lampaert, Jorgenson en Gibson laten gaan

Wout van Aert eindigde als zevende, in dezelfde tijd als de Brit Ethan Hayter die zondag in de leiderstrui aan de laatste etappe begint. Hij verdedigt in een heuvelachtige etappe van Stonehaven naar Aberdeen een voorsprong van 4 seconden op de als tweede geklasseerde Van Aert.

Motorcoureur Bagnaia pakt voor GP Aragón pole in MotoGP

16.46 uur: De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft zich voor de Grand Prix van Aragón verzekerd van poleposition in de MotoGP-klasse. De rijder van Ducati bleef op het Spaanse circuit in Alcañiz zijn Australische teamgenoot Jack Miller tijdens de kwalificatie net voor met een beste rondetijd van 1.46,322. Daarmee bracht hij het baanrecord op zijn naam. Miller gaf iets meer dan 0,3 seconde op hem toe.

De Franse WK-leider Fabio Quartararo (Yamaha) start zondag eveneens vanaf de voorste rij. Hij reed de derde tijd (1.46,719). De Spanjaard Joan Mir, zijn naaste belager in de strijd om de wereldtitel, moest genoegen nemen met de zevende startplek (1.47,162). Quartararo leidt in de WK-stand met 206 punten, gevolgd door titelverdediger Mir met 141 punten.

De Spanjaard Marc Márquez vertrekt tijdens de GP van Aragón vanaf de vierde startpositie en dat is zijn beste resultaat in de kwalificatie tot dusver in dit seizoen. De Honda-coureur aast op zijn zesde overwinning op dit circuit.

Weer geen race in Argentinië voor MotoGP-coureurs

14.43 uur: De MotoGP slaat Argentinië dit jaar opnieuw over. Als gevolg van de coronacrisis is de Grote Prijs van Argentinië geschrapt. Vorig jaar ging de race in Zuid-Amerika ook al niet door vanwege de pandemie.

De organisatie van de WK wegrace heeft de kalender voor het restant van dit seizoen vastgesteld. Het seizoen 2021 bestaat in totaal uit achttien grands prix. Dit weekeinde is de dertiende race, de GP van Aragón in Spanje. Daarna staan nog vijf grands prix op het programma. Tussen twee races op het circuit van Misano door, verlaten de coureurs Europa alleen voor de Grand Prix of the Americas in Texas (3 oktober). De motorcoureurs sluiten het seizoen eind november af in Valencia.

Normaal gesproken is de Grote Prijs van Argentinië een van de eerste wedstrijden van het seizoen. De race was voor dit jaar verplaatst naar het einde van het seizoen, in de hoop dat de coureurs dan wel naar Termas de Rio Hondo zouden kunnen reizen. Vanwege alle logistieke beperkingen als gevolg van Covid-19 is dat volgens de organisatie echter niet mogelijk.

Ook is de infrastructuur op het circuit nog niet op orde na de grote brand die daar begin februari woedde. Daarbij ging vrijwel de hele pitsstraat in vlammen op.

Geertruida maakt rentree bij beloften Feyenoord

14.06 uur: Lutsharel Geertruida heeft zijn rentree gemaakt bij de beloften van Feyenoord. De 21-jarige verdediger deed 45 minuten mee in de wedstrijd tegen de beloften van ADO Den Haag. Geertruida, terug van een knieblessure, keerde na rust niet meer terug op het veld van Varkenoord. Zonder hem gaf Feyenoord een 1-0-voorsprong uit handen (1-2).

De jeugdinternational raakte eind vorig seizoen geblesseerd en moest een operatie aan zijn knie ondergaan. Geertruida miste daardoor de play-offs om Europees voetbal en ook de knock-outfase van het EK met Jong Oranje. Hij had in dertig competitiewedstrijden vijf doelpunten gemaakt.

Geertruida verlengde onlangs zijn contract in Rotterdam tot de zomer van 2024. Feyenoord haalde tijdens de zomer met de Noorse international Marcus Holmgren Pedersen een nieuwe rechtsback, de positie waarop Geertruida meestal speelde. De Rotterdammer is echter multifunctioneel en kan ook centraal achterin en op het middenveld spelen.

De hoofdmacht van Feyenoord komt dit weekeinde niet in actie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot moet dinsdag in Israël al aantreden in de Conference League tegen Maccabi Haifa.

Turnster Visser wint in Rotterdam eerste WK-kwalificatie

13.51 uur: Turnster Naomi Visser heeft in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de WK gewonnen. Visser kwam tot een meerkamptotaal van 54,233 punten.

Daarmee bleef ze Vera van Pol (52,301) en Sanna Veerman (52,067) ruim voor. Elze Geurts, die met 14,567 punten de hoogste sprongscore neerzette, eindigde met 52,034 punten op plek vier. Van Pol zette met 13,267 punten de hoogste score neer op vloer.

Visser behaalde de hoogste scores op brug (14,533) en balk (13,267). Deze zomer was de turnster van Topsport Noord nog reserve voor de Olympische Spelen in Tokio. Vanwege een positieve coronatest kon ze niet afreizen naar de Japanse stad.

In Rotterdam was Van Pol de enige Tokio-ganger die een gooi deed naar een WK-ticket. Eythora Thorsdottir, Sanne en Lieke Wevers ontbraken. Zij hebben een pauze ingelast.

Op 18 september vindt de tweede WK-kwalificatie plaats, waarna de selectie bekend wordt gemaakt. De wereldkampioenschappen vinden van 18 tot en met 24 oktober plaats in de Japanse stad Kitakyushu.

Tennistieners Raducanu en Fernandez strijden om titel op US Open

07.55 uur: Tieners Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) strijden zaterdagavond om de titel op de US Open. De eindstrijd tussen de nummers 150 en 73 van de wereld begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Het is de eerste finale van een grandslamtoernooi tussen twee tieners sinds de US Open van 1999. 22 jaar geleden namen Serena Williams en Martina Hingis het in New York tegen elkaar op als tieners.

Raducanu is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en ze heeft in negen partijen nog geen set verloren. In de kwartfinales versloeg ze olympisch kampioene Belinda Bencic. Fernandez was in de derde ronde tweevoudig kampioen en tevens titelhoudster Naomi Osaka de baas en ze versloeg later ook oud-winnares Angelique Kerber.

Voor Raducanu is het pas haar tweede grandslamtoernooi. Ze mocht deze zomer op basis van een wildcard meedoen aan Wimbledon. Fernandez doet voor de zevende keer mee aan een grand slam, maar verder dan de derde ronde was ze nog nooit gekomen.