’Cavani niet met PSG in Champions League’

De aanvaller en verdediger, respectievelijk international van Uruguay en België, weigeren hun aflopende contract met twee maanden te verlengen. Dit is nodig omdat als gevolg van de uitbraak van het coronavirus de Champions League pas in augustus wordt uitgespeeld.

De beslissingen in de Champions League vallen dit seizoen van 12 tot 23 augustus in Lissabon. De kwart- en halve finales zullen steeds in één wedstrijd worden afgewerkt. Normaal gesproken gebeurt dit alleen bij de finale.

De nationale competitie van Frankrijk werd wegens de coronacrisis vroegtijdig beëindigd. PSG is tot kampioen uitgeroepen.