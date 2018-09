De Gendt moet tegenvaller slikken

De aanvaller van Lotto-Soudal, zeer actief in de Vuelta, behoorde tot de kanshebbers voor een plaatsje in de ploeg voor de wegrace die op 30 september wordt verreden.

Over de kopmannen was bij de Belgen weinig reden tot discussie: Tim Wellens, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet worden de meeste kansen toebedacht op het zware parcours.

Ook de selectie van Laurens De Plus en Serge Pauwels is geen verrassing. Voor de zevende en achtste plaats in de selectie koos De Weert voor Xandro Meurisse en Ben Hermans. Afvallers waren naast De Gendt onder anderen Floris De Tier, die voor LottoNL-Jumbo rijdt, en Dries Devenyns.

In de tijdrit komen vier dagen voor de wegrace Europees kampioen Victor Campenaerts en De Plus in actie.