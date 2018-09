Queiroz blijft toch bondscoach van Iran

Queiroz zit dinsdag gewoon op de bank bij Iran als de ploeg het in Tasjkent opneemt tegen Oezbekistan. Een contract is er nog niet, vertelt Queiroz. ,,Er is op dit moment sprake van een herenakkoord. Het was nog niet mogelijk alle details in de nieuwe overeenkomst uit te werken'', zei de 65-jarige coach.

Queiroz is al zevenenhalf jaar bondscoach van Iran. Hij leidde het team naar de WK's van 2014 in Brazilië én van 2018 in Rusland. Hij wilde graag bijtekenen tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar kwam er aanvankelijk niet uit met de Iraanse bond, die de Portugees een contract wilde aanbieden tot en met de Azië Cup van 2019. Kennelijk zijn coach en bond nu toch tot een akkoord gekomen.