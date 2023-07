Max Verstappen is ook op opdrogende baan in België klasse apart en wint sprintrace

Verstappen begon zaterdag de sprintrace al vanaf de eerste startplek. Het duurde overigens even voordat de race van start ging. Vlak voor de oorspronkelijk starttijd kwam het namelijk met bakken uit de hemel in België. Uiteindelijk werd er ruim een half uur later dan gepland gestart achter de saftey car en dat betekende dat alle coureurs full wets onder hun auto moest schroeven.

Na vijf rondes ging de saftey car naar binnen en dus waren er nog maar 11 in plaats van 15 rondes over om voluit te racen. De grote vraag was welke coureurs naar binnen zouden komen om hun full wets in te ruilen voor intermediates. Verstappen besloot om buiten te blijven om chaos in de pitstraat te voorkomen. Veel rijders achter hem kwamen vervolgens wel naar binnen om banden te wisselen.

Verstappen vs. Piastri

Een ronde later besloot de Nederlander alsnog naar binnen te komen. Hij kwam vervolgens als tweede, achter Oscar Piastri, de baan op. De coureur van McLaren was een ronde eerder dan de Nederlander naar binnen gekomen. Fernando Alonso maakte niet veel later een fout en belandde in de grindbak. De saftey car kwam vervolgens terug de baan op en dus schoof het hele veld weer in elkaar.

Bij de herstart kroop Verstappen direct naar de staart van Piastri en in no-time had hij de leiding weer te pakken. De zege kwam vervolgens geen seconde meer in gevaar. Sterker nog, hij kwam liefst 6,6 seconden eerder over de streep dan Piastri.

Peréz

Voor Perez werd het een pijnlijke middag. Na een touché met Hamilton had de Mexicaan schade aan zijn auto en moest hij zijn strijd staken. Hamilton kreeg vijf seconden tijdstraf en viel daardoor van de vierde plaats terug naar de zevende.

Verstappen start de race zondag om 15.00 uur vanaf de zesde positie. Hij kwalificeerde zich vrijdag als eerste, maar heeft vijf plaatsen gridstraf gekregen vanwege het verwisselen van de versnellingsbak.