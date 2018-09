Mercedes vreest Ferrari in Singapore

„Singapore is een baan waar we het in het verleden vaak lastig hebben gehad”, aldus Wolff in een vooruitblik op de 15e race van het seizoen.

„De korte rechte stukken, het hobbelige asfalt en de langzame, krappe bochten zorgen ervoor dat het Marina Bay Circuit een van de lastigste uitdagingen van het jaar vormt voor ons. Op papier is dit een baan die beter bij Ferrari past.”

Mercedes-baas Toto Wolff rekent op een lastig weekeinde. Ⓒ EPA

Desondanks weet Wolff dat er in het ’Monaco van het Oosten’ van alles kan gebeuren. „Vorig jaar startten Lewis en Valtteri Bottas vanaf de derde startrij, maar won Lewis alsnog”, aldus de Oostenrijker, die beide Ferrari’s destijds zag uitvallen nadat ze Max Verstappen in de eerste bocht in de mangel hadden genomen. „Singapore staat garant voor spektakel.”

Bekijk ook: Verstappen vol vertrouwen naar Azië