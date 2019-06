Oranje Leeuwinnen vrijwel ongewijzigd

Nederland kwam in het eerste WK-duel van Nieuw-Zeeland matig voor de dag, maar won desondanks met 1-0. Jill Roord maakte in blessuretijd als invaller de winnende treffer. Ook Merel van Dongen en Lineth Beerensteyn vielen prima in en waren betrokken bij het doelpunt, maar beginnen tegen Kameroen gewoon weer op de bank.

Kameroen staat net als Nieuw-Zeeland nog op nul punten. De Afrikanen verloren hun eerste duel met Canada met 1-0 door een doelpunt van Kadeisha Buchanan. Nederland en Canada spelen donderdag in Reims tegen elkaar.

Vivianne Miedema kan tegen Kameroen het doelpuntenrecord van Manon Melis evenaren (en overtreffen). De Arsenal-spits heeft nog slechts één treffer nodig om op het gelijke hoogte te komen met de meest trefzekere international aller tijden. Melis, die in 2016 stopte met voetballen, was in totaal 59 keer trefzeker voor Oranje.