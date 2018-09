Kruijswijk gelooft niet in wonderen

De kopman van LottoNL-Jumbo kon er maandagmiddag weinig mee, en geloofde al helemaal niet dat hij in de tijdrit van dinsdag een mirakel zal verrichten.

„Als ik een heel goede dag heb, kan ik wat tijd terugpakken op de mannen die voor me staan. Maar iedereen in de top van het klassement kan een degelijke tijdrit rijden. De verschillen gaan heus niet zo groot zijn”, zo temperde Kruijswijk alle hoge verwachtingen.

De Brabander staat er prima voor (vijfde plek), met nog een week waarin nog genoeg lastige hindernissen opdoemen. Hij heeft een achterstand van 1.29 minuten op klassementsleider Simon Yates, terwijl de nummer drie in de ranking (Nairo Quintana) 56 tellen voor hem bivakkeert.

„Het wordt moeilijk om de Vuelta te winnen, want Yates maakt een sterke indruk en lijkt alles onder controle te hebben. Maar je weet het niet: in Madrid worden de prijzen pas verdeeld. Ik kan erover meepraten en dat geldt ook voor Yates. Ik houd de gedachte aan het podium voorlopig ver van me vandaan”, aldus de dertiger.

Kruijswijk is wel ‘content’ over het 32 kilometer lange parcours van de tijdrit van dinsdag. „Dat ligt me wel. Het gaat op en neer, er zitten twee klimmetjes van 2 á 3 kilometer in en het slotgedeelte is een 'powerstuk'. Ik kan nu wel allerlei vergelijkingen tussen mij en anderen erbij halen, maar daar schiet ik niets mee op. Normaal gesproken rijd ik een goede tijdrit en dan zien we wel waar ik op uitkom.”

Bekijk ook: Geloof in podium van Steven Kruijswijk