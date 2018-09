Knokkende Katwijk-aanvoerder Susan gestraft door KNVB

Omdat Susan afgelopen weekeinde tegen Spakenburg al aan de kant bleef, mist hij alleen de wedstrijd met VVSB van komende zaterdag.

De middenvelder is op zaterdag 22 september, wanneer een uitduel met SVV Scheveningen op het programma staat, weer speelgerechtigd.

Er is nog geen nieuws over het schikkingsvoorstel dat de KNVB deed aan Ton Cornelissen van vier wedstrijden. De assistent-trainer van Kozakken Boys heeft nog niet laten weten of hij akkoord gaat.