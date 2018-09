Herlings kopman in Motorcross der Naties

De Brabander gaat samen met Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen op 7 oktober in het Amerikaanse RedBud de strijd aan in het WK voor landen. Oranje veroverde de afgelopen twee jaar zilver, vooral dankzij de inbreng van Herlings. Frankrijk heeft de afgelopen vier edities gewonnen.

Herlings leidt riant in het individuele WK in de MXGP. Hij kan komende zondag in Assen als eerste Nederlander de wereldtitel veroveren in de koningsklasse. In de Motorcross der Naties zal hij ook uitkomen in de MXGP-klasse. Coldenhoff, die ook in de zwaarste klasse crost, is aangewezen voor de Open klasse. Vlaanderen, een geboren Zuid-Afrikaan die sinds dit jaar onder de Nederlandse vlag rijdt, is de crosser in de MX2.

Titelverdediger Frankrijk heeft Gautier Paulin, Dylan Ferrandis en Romain Febvre opgenomen in de ploeg.