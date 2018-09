Red Bull en Toro Rosso nader tot elkaar

Het partnership tussen de twee teams staat dit seizoen op een lager pitje, aangezien beide renstallen met andere motoren rijden. Komend seizoen is dat echter anders. Red Bull Racing werkte jaren samen met Renault, maar gaat na de winter verder met Honda, dat eerder al instapte bij Toro Rosso.

„We gaan volgend jaar weer nauw samenwerken met Red Bull”, aldus teambaas Franz Tost op de Formule 1-website.

„De onderdelen die achterin in de auto liggen gaan we bijna allemaal delen. Dan heb je het over de motor, de versnellingsbak en de ophanging. Evenals hydraulische en elektrische onderdelen. Eigenlijk gaan we alles delen wat we volgens de regelementen mogen delen.”

De samenwerking tussen Red Bull en Toro Rosso gaat op die manier lijken op die tussen Ferrari en Haas. De Amerikaanse renstal, bezig aan het derde seizoen in de Formule 1, plukt momenteel overduidelijk de vruchten van de Italiaanse invloeden.

Max Verstappen en Pierre Gasly zijn volgend jaar teamgenoten bij Red Bull. Ⓒ Getty Images

Haas is op dit moment het vijfde team op de grid. Toro Rosso eindigde sinds de oprichting in 2006 nooit hoger dan plek zes in het constructeurskampioenschap.

Het rijdersduo van Red Bull bestaat volgend seizoen uit Max Verstappen en Pierre Gasly, die overkomt van Toro Rosso. Het is nog onduidelijk wie de vervanger van de Fransman wordt en of Brendon Hartley mag blijven.