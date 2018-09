Haps laat zich weer zien bij Feyenoord

De 25-jarige linksback liet zich na een maandenlange absentie buiten weer zien op het trainingsveld. Hij had sinds begin dit seizoen last van een beenblessure en kwam daardoor nog geen minuut in actie voor de Rotterdamse ploeg.

Haps deed samen met fysiotherapeut Stijn Vandenbroucke een aantal oefeningen, zowel met als zonder bal. Het is nog niet bekend wanneer hij weer in wedstrijden in actie kan komen.