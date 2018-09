Op jacht naar Roger en Rafa

Novak Djokovic wint voor de derde keer de US Open. Met zijn veertiende grandslamtitel komt hij op gelijke hoogte met zijn idool Pete Sampras. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Hij is de vaak vergeten grootheid van het mannentennis. Tennisliefhebbers zijn doorgaans te verdelen in fans van de fijnzinnige Roger Federer of van de stoere Rafael Nadal. Maar Novak Djokovic, die de US Open met overmacht wist te winnen, is op jacht naar zijn rivalen en zou hen zelfs nog kunnen overtreffen.