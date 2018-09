UEFA maakt straf Marseille milder

De Europese voetbalbond UEFA heeft in beroep de voorwaardelijke uitsluiting van een volledig seizoen Europees bekervoetbal geschrapt.

Overeind blijft dat Marseille, de club van international Kevin Strootman, de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Europa League (op 20 september tegen Eintracht Frankfurt) zonder publiek moet spelen.

De UEFA pakte Olympique Marseille in juli hard aan voor misdragingen van zijn supporters in meerdere Europese bekerwedstrijden van afgelopen seizoen, onder meer in de finale van de Europa League tegen Atlético Madrid. De bond wilde de Franse club zelfs voor een seizoen uitsluiten van Europees bekervoetbal zodra het weer een keer mis zou gaan.

Marseille kreeg het in beroep voor elkaar dat die dreigende schorsing weg is. Een boete van 100.000 euro bleef wel staan, evenals het sluiten van twee tribunevakken bij de eerstkomende thuiswedstrijden in de Europa League waar wel weer toeschouwers welkom zijn.