Tennisfederatie: bestraffen Williams was correct

“Carlos Ramos is een van de meest ervaren en gerespecteerde umpires in het tennis. Zijn beslissingen waren in overeenstemming met de relevante regels en zijn bekrachtigd door het besluit van de US Open om Serena Williams voor te beboeten,” laat de ITF in een verklaring weten.

,,Het is begrijpelijk dat dit betreurenswaardige incident een debat uitlokt, maar het is ook belangrijk te weten dat Carlos Ramos zijn taken professioneel, integer en volgens het boekje heeft uitgevoerd."

Williams kreeg in de tweede set van haar partij tegen Naomi Osaka drie waarschuwingen met als gevolg dat ze een game verloor. De umpire constateerde dat coach Patrick Mouratoglou zijn pupil Williams aanwijzingen gaf. De tweede waarschuwing volgde toen Williams in de vijfde game met haar racket smeet. Waarschuwing drie volgde kort daarna omdat Williams, die ontkende dat ze was gecoacht en daar zeer verbolgen over was, Ramos beledigde en hem een dief noemde.