Kherrazi terug in basketbalteam

Voor de komende twee WK-kwalificatieduels vervangt hij de geblesseerde Stefan Wessels. De 28-jarige Kherrazi, forward van ZZ Leiden, kwam tussen 2013 en 2017 voor Oranje 49 keer uit.

In overleg met bondscoach Toon van Helfteren heeft Terrence Bieshaar besloten in Spanje te blijven. Daardoor bestaat de Nederlandse selectie nu uit de gewenste twaalf spelers.

Oranje speelt op 14 september in Almere tegen Hongarije en op 17 september in en tegen Litouwen. Deze duels zijn de eerste twee in de laatste kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in China. In november, december en februari volgen de andere vier. Dan is duidelijk of Nederland voor het eerst in 33 jaar weer meedoet aan het WK.