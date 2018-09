Jong Ajax had liever niet gespeeld, maar wint wel

De Noord-Hollandse derby eindigde in Alkmaar in 0-1. Danilo Pereira maakte in de 27e minuut het doelpunt. De thuisploeg beëindigde de wedstrijd met tien man na de tweede gele kaart voor Levi Opdam in de extra tijd.

Jong Ajax had bij de KNVB om uitstel van het duel gevraagd. Trainer Michael Reiziger miste ruim tien spelers door interlandverplichtingen met nationale jeugdteams. De wedstrijd moest echter volgens plan worden gespeeld en dat ging de jonge gelegenheidsploeg uit Amsterdam onverwacht goed af.

Jong Ajax staat na vier wedstrijden op de zesde plaats met zeven punten. Jong AZ bezet de zeventiende plaats met één punt.