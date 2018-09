Judotalent Gorissen: Crowdfunden om kamer, eten en reizen te financieren

Toen ze een jaar of zes was, stapte Jessica Gorissen voor het eerst de judomat op. „Ik wilde als klein meisje mijn twee pestende broers kunnen terugpakken.”

Twaalf jaar later judoot Gorissen nog steeds en wel in de klasse tot 70 kilogram. Niet meer vanwege haar broers, maar omdat ze goed is in haar sport. Vorig jaar was ze zevende op het WK (junioren) en in diverse Europa Cups heeft ze medailles behaald. NOC*NSF heeft haar daarom de status van internationaal talent gegeven.

Ze is ook een doorzetter. Dat bewees Jessica als 15-jarige, toen ze de kruisbanden van haar linkerknie scheurde. „Ik had eerst niet in de gaten hoe erg het was en heb een paar dagen later zelfs op het NK met mazzel in de halve finales gewonnen. Maar in de finale ging het echt niet meer. Ik was een jaar uit de roulatie. Gelukkig heb ik nu geen problemen meer met mijn knie.”

Sinds vijf weken woont ze op Papendal waar de beste Nederlandse judoka’s centraal trainen. Hiervoor trainde ze eerst bij Judo Academie Amsterdam en later Kenamju in Haarlem. „Het was heel erg wennen op Papendal. Maar ik merkte al snel dat het goed is voor mijn ontwikkeling om met andere topjudoka’s samen te trainen”, aldus Jessica, die de hbo-opleiding sportkunde volgt.

De huur van haar kamer, het eten en reizen naar toernooien kosten haar geld. „Dat is een probleem. Ik hoop dat anderen meehelpen dat op te lossen. Met 1000 euro aan donaties ben ik voorlopig gered. Alle kleine beetjes helpen om mijn ambities - meedoen aan EK’s, WK’s en Olympische Spelen – waar te maken”, zegt Jessica, die deze week in Sofia deelneemt aan het EK junioren.

