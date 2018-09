Italië stelt ook in Portugal teleur

André Silva maakte kort na de rust het doelpunt. Afgelopen vrijdag eindigde het eerste duel van Italië in groep 3 tegen Polen in Bologna in 1-1.

Mancini had na de eerste poulewedstrijd geen halve maatregelen genomen. Hij wijzigde zijn basisteam op liefst negen plaatsen. Alleen doelman Gianluigi Donnarumma en middenvelder Jorginho mochten blijven staan. Ook de verse krachten stelden echter teleur.