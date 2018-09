Groeneveld hoopt op ’grote’ Oranje

De rechtsbenige linksbuiten, die door zijn Nigeriaanse moeder ook voor het Afrikaanse land kan uitkomen, sprak eerder in deze krant zijn voorkeur uit voor het Nederlands elftal. Nigeria is absoluut ’plan B’ voor Groeneveld, die zegt ’geen tien jaar te zullen wachten’ op Oranje, maar weet dat hij een invitatie van bondscoach Ronald Koeman volledig in eigen hand heeft. „Ik moet het zelf afdwingen”, zegt Groeneveld. „Ik kan wel zeggen dat ik heel graag naar het ’grote’ Oranje wil, maar als ik niet goed genoeg speel, is het mijn eigen schuld. Ik ben iemand die daarbij voornamelijk op zichzelf gefocust is. Ik zorg dat ik het bij Club Brugge goed doe en tegen Schotland moet ik hier weer van waarde zijn.”

’Ik beschik over de kwaliteiten’

Wat hem nog scheidt van het Nederlands elftal? „Ik denk dat het alleen minuten zijn”, zegt Groeneveld, die zich na zijn zomerse overstap van NEC in razend tempo heeft aangepast aan de intensiteit van de Belgische top. Daar strooien ze met complimenten aan zijn adres. „Ik denk dat ik de stijgende lijn te pakken heb en dat iedereen dat ook opvalt. Hoe meer wedstrijden ik ga spelen, hoe meer mensen ik kan overtuigen dat ik van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal.”

Groeneveld is overtuigd van zichzelf, zonder arrogant te zijn. „Ik spreek altijd uit wat ik denk, soms zorgt dat voor negativisme, maar ik denk dat ik over de kwaliteiten beschik om van waarde te zijn voor Oranje. Daar geloof ik heilig in, maar het is niet dat ik nu al denk: jammer dat ik er niet bij zit. De eerste wedstrijd waarnaar ik kijk, is die tegen Jong Schotland. Laten we die eerst maar eens winnen om het EK nog te kunnen halen.”