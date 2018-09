’Nationaliteitenthema’ in Jong Oranje

Hij sprak deze interlandperiode nog niet met Groeneveld, die door zijn Nigeriaanse moeder ook voor Nigeria kan kiezen, over de kwestie. „Nee, over dat soort dingen zullen we het hebben tussen de interlandperiodes door, als er geen wedstrijdfocus op zit voor deze EK-kwalificatiecyclus. Dat staat nu op één”, zegt Van de Looi, die eerder al wel op bezoek was in Brugge bij Groeneveld en daar uitgebreid met de speler sprak over andere zaken.

Nationaliteitenthema

„Natuurlijk wil je zoveel mogelijk goede spelers voor Nederland laten uitkomen. We hebben het daar altijd over met de staf van het A-elftal, met Nico-Jan Hoogma en eventueel met Eric Gudde. Hoe we dan met wie gaan communiceren, dat bepalen we op die momenten”, zegt de coach over de toenadering tot die talenten.

Het ’nationaliteitenthema’ rond Oranje is vanzelfsprekend een afspiegeling van de huidige multiculturele samenleving. In de huidige selectie van Jong Oranje zou Oussama Idrissi ook nog voor Marokko kunnen kiezen. „Dit soort kwesties zijn er steeds meer”, zegt Van de Looi, die een moeilijkheidsgraad ziet in het vroeg vastleggen van keuzes in een aantal gevallen. „Vaak komt het pas aan bod als iemand echt op een bepaald niveau is, dan heb je het ook pas echt in de gaten. Maar ik denk dat Groeneveld het bij ons hartstikke goed heeft.”

’Hij kan nog stapje maken’

Dat ’bepaalde niveau’ is inmiddels wel bereikt door Groeneveld, die in België de sensatie van kampioen Club Brugge wordt genoemd. Van de Looi volgt zijn ontwikkeling op de voet. Hij ziet veel potentie in de aanvaller. „Ik denk dat hij nog wel een stapje kan maken, zeker. Als je ziet hoe snel hij de laatste tijd stappen heeft gemaakt en waar hij vandaan komt. Min of meer afgevallen bij PSV en toen vanuit NEC de stap naar Club Brugge gemaakt.”

„Hij weet absoluut wat hij wil, heeft daar heel veel voor over. Een zeer prettige jongen om mee te werken. Het is ook het overtuigd zijn van zichzelf. Niet op een arrogante, verkeerde manier, maar hij weet wat hij kan, wat hij wil en wat hij daarvoor moet doen. En hij is bereid dat te doen. Daar is hij best volwassen in.”