Cillessen gaat niet muiten bij Barça

„En ik zit niet zo in elkaar om dan mijn kont tegen de krib te gooien. Ik heb met mijn volle verstand een vijfjarig contract getekend. En ik ben van mening dat als je daarvoor kiest, je ook respect voor het huidige standpunt van de club moet hebben. Het is geen straf om hier te zitten, maar ik wil wel meer spelen. En dat weten ze bij de club ook”, aldus de doelman van Oranje, die nog steeds droomt van een vaste plek onder de Barça-lat.

„Voor mij is het belangrijk dat ik meer ga spelen. En dan het liefst bij Barcelona, maar als dat er niet inzit, dan moeten we andere opties bekijken. Ik kan nog steeds eerste keeper worden en dat is mijn doel.” Lachend: „Maar Marc-André (ter Stegen, red.) kan ook wel wat.”

Dus voorlopig is het trainen, trainen, trainen en hopen op een kans. „Ja, natuurlijk geeft het ook vertrouwen dat de club er momenteel zo in staat. Je kunt beter dit hebben, dan dat ze zeggen: ’Ga maar weg’.”

