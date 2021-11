‘Dubbele klap voor Oranje Leeuwinnen’

,,Het wordt een uitdaging”, aldus de 35-jarige Engelsman na de eerste training, doelend op de afwezigheid van de vier belangrijke spelers. ,,Qua kwaliteit en kwantiteit boeten we in. Wat dat betreft is het een dubbele klap.”

Toch is er hoop volgens Parsons. ,,De afgelopen interlandperiodes misten we ook telkens enkele spelers. Anderen grepen toen hun kans en toonden kwaliteit en mentaliteit. Dat zorgt ervoor dat we met vertrouwen en optimisme kunnen toewerken naar de aankomende twee wedstrijden.”

Het eerste duel in de WK-kwalificatiereeks tegen de Tsjechen vormde de debuutwedstrijd van Parsons, de opvolger van Sarina Wiegman. In Groningen bleven de Leeuwinnen steken op een teleurstellend 1-1 gelijkspel.

,,Vrijdag wordt een belangrijke wedstrijd, de belangrijkste tot nu toe”, gaat Parsons langs het trainingsveld verder. Hij weet dat Oranje bij een overwinning op dertien punten uit vijf duels komt en op die manier een goede stap richting het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland kan zetten.

,,We spelen uit, tegen een gedisciplineerde tegenstander. In aanloop naar de Olympische Spelen speelden ze 0-0 tegen Canada. Dat land pakte in Tokio uiteindelijk zilver. Tegen IJsland verloren ze in oktober met 4-0, maar waren ze desondanks de dominante ploeg. Ik had al veel respect voor de Tsjechen, maar dat is alleen maar toegenomen.”