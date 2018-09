Kruijswijk tempert verwachtingen: ’Ik ben Dumoulin niet’

Steven Kruijswijk Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Hij heet de man van de derde week te zijn. De klassementsrenner met de lange adem. Steven Kruijswijk kreeg dat predikaat dankzij zijn excellente prestaties in de Giro d’Italia in zowel 2015 als 2016. Het klopt dat hij altijd oprukt in de laatste week, maar dat geldt voor vrijwel iedere klimmer in de toptien. Toch moet de Brabander zich nu opnieuw vasthouden aan die derde week. Zijn dieselmotor, die op temperatuur alleen maar beter gaat draaien, moet hem in deze Vuelta a España van plek vijf naar het podium loodsen.