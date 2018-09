Uitgewrongen Harry Kane krijgt rust

De aanvaller van Tottenham Hotspur heeft dat wel verdiend na het spelen van 61 wedstrijden sinds de start van vorig seizoen. ,,Deze wedstrijd is een mooie gelegenheid om Harry rust te geven. Hij valt in de categorie spelers die erg veel speelt en die we af en toe in bescherming moeten nemen'', aldus de bondscoach. Engeland speelt dinsdag tegen de Zwitsers in het stadion van Leicester City.

Southgate wees op de korte rustperiode voor met name de internationals na het WK van Rusland, waarin Engeland de vierde plaats behaalde. ,,De spelers moesten alweer snel voor hun clubs spelen.'' Hij zal de Engelse ploeg ook om die reden flink wijzigen ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Spanje. Naar verwachting begint hij met negen andere spelers in de basis.