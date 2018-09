’Modric? Messi is de beste voetballer van de wereld’

„Of Luka Modric de beste voetballer van de wereld is? Bij Kroatië kun je kiezen tussen (Luka, red.) Modric en (Ivan, red.) Rakitic als beste speler”, vertelt bondscoach Luis Enrique in gesprek met Spaanse media. „Maar Lionel Messi is de beste speler van de wereld.”

Bondscoach van Spanje, Luis Enrique Ⓒ AFP

Modric werd afgelopen zomer verkozen tot beste speler van het WK. Messi vloog er in de achtste finales uit met Argentinië en verloor bovendien met 3-0 van Kroatië. Door de FIFA werd Modric met Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah genomineerd voor de beste speler van het afgelopen voetbaljaar. Messi ontbrak voor het eerst sinds jaren in het lijstje van drie namen.

Enrique, die Messi onder zijn hoede had bij FC Barcelona, begon zijn avontuur bij Spanje afgelopen weken met een prettige zege. De wereldkampioen van 2010 rekende op Wmebley af met Engeland: 1-2.