Japanse turnbond grijpt keihard in

Ze zal ook niet de ploeg aanvoeren die in oktober naar de WK in Doha gaat. Tsukahara wordt beschuldigd van machtsmisbruik; ze zou turnsters onder druk zetten om naar haar trainingsgroep over te stappen.

Haar man, vijfvoudig olympisch kampioen Mitsuo Tsukahara, is ook aan de kant gezet. De vice-voorzitter van de Japanse turnbond zou hebben samengespannen met zijn vrouw.

Chieko Tsukahara (geheel links) Ⓒ Hollandse Hoogte

Een onafhankelijke commissie is een onderzoek gestart naar aanleiding van de beschuldigingen van turnster Sae Miyakawa, die deel uitmaakte van het Japanse team dat vierde werd op de Olympische Spelen van Rio. Volgens Miyakawa heeft Tsukahara gedreigd haar uit de olympische ploeg voor 2020 te zetten als ze niet naar haar trainingsgroep zou verhuizen. De Zomerspelen zijn over twee jaar in Tokio.

Chieko en Mitsuo Tsukahara zijn niet alleen in dienst van de bond, het echtpaar heeft ook een eigen commercieel turnteam.