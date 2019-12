Rekent Van Dijk nu wel af met Messi?

Lionel Messi en Virgil van Dijk Ⓒ EPA

Andrei Shevchenko vindt Virgil van Dijk de beste verdediger aller tijden, hij wordt bewierookt in Engeland en ver daarbuiten. De 28-jarige verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal werd dit jaar al verkozen tot beste speler van Europa en beste speler van de Premier League. De vraag is of Van Dijk maandagavond de Gouden Bal aan zijn palmares mag toevoegen, of dat die kleine Argentijn weer dwars ligt.