VIDEO - Japanner treurt na het doelpunt van zijn leven

Kitazume passeerde namelijk met een prachtige lob zijn eigen doelman. De voetballer van Yokohama FC deed dat in het treffen met Tokyo Verdy in de vijfde minuut. Die treffer bleek belangrijk, want Yokohama FC verloor met 2-1,

Kitazume wilde een dieptepass onschadelijk maken, maar zag tot zijn grote schrik dat hij zijn eigen doelman Yuta Minami passeerde. De bal vloog met een sierlijke boog via de binnenkant van de paal het doel in. Bekijk hieronder de beelden: