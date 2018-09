Räikkönen van Ferrari naar Sauber

Bekijk ook: Petitie om behoud Räikkönen wordt massaal getekend

De wereldberoemde Italiaanse renstal heeft bevestigd dat de 38-jarige Fin na dit seizoen vertrekt. Räikkönen plakt er echter nog minimaal twee jaar aan vast in de Formule 1. Hij verdedigt in 2019 en 2020 de kleuren van het team van Sauber. In 2001 kwam hij tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1 ook al een jaar uit voor Sauber.

Raikkonen in actie op Monza. Ⓒ Getty Images

Charles Leclerc wordt volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel bij Ferrari. De pas twintigjarige Monegask rijdt dit jaar voor het eerst in de Formule 1 namens Sauber en wisselt van positie met Raïkkonen.

Bekijk ook: Leclerc naast Vettel bij Ferrari

Räikkönen rijdt sinds 2001 al in de koningsklasse van de autosport, met een pauze in 2010 en 2011. Zijn wereldtitel in 2007 is nog altijd de laatste eindzege van een Ferrari-coureur. De laatste jaren vertolkte de Fin steeds meer de rol van tweede man achter Vettel. Zijn laatste Grand Prix-zege dateert van begin 2013, toen hij namens Lotus won in Australië.