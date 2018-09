Wisselende start Nederlandse zeilers

De wereldkampioene windsurfen in de RS:X-klasse gaat na de eerste dag van de wereldbekerwedstrijd op het het olympische wedstrijdwater van Tokio 2020 aan de leiding. Ze heeft aan een plek bij de eerste zeven voldoende om zich te kwalificeren.

De Geus eindigde in de eerste race als 21e, maar kan dit resultaat wegstrepen. Ze herstelde zich daarna door in de tweede en derde race de eerste plaats te pakken.

„Ik zat er die eerste race nog niet echt lekker in. Het was fysiek pittig en de omstandigheden waren ook wel tricky. Ik snapte nog niet helemaal hoe de wind in elkaar zat. De races daarna had ik ’m beter door en voer ik twee supergoede races. Ik ben wel tevreden”, aldus De Geus.

Marit Bouwmeester kan zich ook kwalificeren in de Laser Radial. De regerend olympisch kampioene moet zich bij de eerste vier van het klassement scharen. Na de eerste dag staat ze elfde na de tweede en 23e plaats. Ze was niet helemaal tevreden. „Ik heb twee kleine fouten gemaakt, die helaas heel hard werden afgestraft. Dat heeft heel veel punten gekost, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel ontdekt over de windrichting op deze baan. Woensdag varen we op dezelfde baan met een vergelijkbare windvoorspelling. Dan kunnen we meteen het geleerde laten zien.”

Bij de mannen bezet Kiran Badloe na de eerste dag de tweede plaats in de RS:X-klasse. Hij eindigde respectievelijk als derde, eerste en achtste. Dorian van Rijsselberghe kwam op de zesde plaats uit. In de 470 bij de vrouwen kenden Afrodite Zegers en Anneloes van Veen ook een goede start met met de tweede plek.

Nicholas Heiner startte in de Finn met wat onduidelijkheden rondom het gewicht van zijn boot, waardoor hij een aantal strafpunten opgelegd kreeg. Ondanks die tegenslag staat hij na twee races op de vierde plek.