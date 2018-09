Leclerc naast Vettel bij Ferrari

De pas twintigjarige coureur uit Monaco volgt volgend seizoen, na een jaar bij Sauber, de achttien jaar oudere Fin op bij het oudste team op de Formule 1-grid. Räikkönen maakt juist de overstap naar Sauber.

Met de definitieve komst van Leclerc kiest Ferrari dus voor een jonge coureur naast Sebastian Vettel. De jonge Monegask maakt dit jaar indruk in de Sauber. Net als Max Verstappen reed Leclerc jarenlang in de karts. De twee kwamen elkaar veelvuldig tegen. Dat zal volgend jaar dus ook weer zo zijn in de koningsklasse van de autosport.

,,Dromen komen uit”, laat Leclerc weten. ,,Ik zal harder werken dan ooit om jullie niet te teleurstellen. Maar eerst moet ik dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten met een geweldig team dat mij de kans heeft gegeven om te vechten en mijn potentie te tonen.”

Bekijk hieronder beelden van een piepjonge Leclerc en Max Verstappen: