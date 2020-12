Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Iedereen is te verslaan, ook Mercedes’

Christian Horner stelt dat het Max het dit jaar fantastisch heeft gedaan. Ⓒ HH/ANP

De teksten van de leiding van Red Bull Racing klonken voorafgaand aan het seizoen ronkend. Het winnen van de wereldtitel was het doel en het team had een topwinter achter de rug. Desondanks bleek Mercedes in 2020 veel te sterk. Christian Horner, sinds 2005 al teambaas, maakt de balans op.